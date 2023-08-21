Кабмин Японии планирует 22 августа утвердить сроки начала слива воды с АЭС

Как сообщили в Токио, на заседании профильных министров будут обсуждаться "меры по обеспечению безопасности в ходе слива, а также тема противодействия недостоверной информации"

ТОКИО, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Японии намерено 22 августа принять решение о сроках начала слива очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом на пресс-конференции в Токио заявил министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.

"Завтра состоится заседание профильных министров, в ходе которого будут обсуждены меры по обеспечению безопасности в ходе слива, а также тема противодействия недостоверной информации. На основании результатов этой дискуссии мы намерены утвердить сроки начала сброса", - объявил Нисимура.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее большого объема - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

В компании Tokyo Electric Power подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Несмотря на это, планы Токио вызывают острую критику ряда стран, в первую очередь Южной Кореи и Китая. Сбрасывать эту воду в океан планируют поэтапно в течение 30 лет. МАГАТЭ намерено контролировать процесс на постоянной основе - специалисты агентства за прошедшие годы провели несколько инспекций станции.