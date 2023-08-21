Возможность выдачи бумажных медкнижек продлили до 1 сентября 2024 года

Личную медицинскую книжку заводят работникам отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ продлило возможность выдачи и ведения личных медицинских книжек на бумажном носителе до 1 сентября 2024 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что до 1 сентября 2024 г. допускается выдача и ведение ранее выданных личных медицинских книжек на бумажном носителе, оформленных на бланках и по форме, которые применялись со дня вступления в силу настоящего приказа с внесением сведений в ранее сформированный реестр выданных личных медицинских книжек", - говорится в документе за подписью министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Документ вступает в силу с 31 августа 2023 года. Он вносит изменения в приказ министерства, утверждающий форму, порядок ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа. Этот документ, опубликованный в феврале, регламентировал оформление электронных медкнижек с 1 сентября 2023 года.

Личную медицинскую книжку заводят работникам отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.