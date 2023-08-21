Волонтеры очистили на Соловках от мусора озера, ботанический сад и турмаршруты

В работах участвовали 11 добровольцев

АРХАНГЕЛЬСК, 21 августа. /ТАСС/. Волонтеры из Архангельска, Москвы и Великого Новгорода провели очистку от мусора озер и каналов Большого Соловецкого острова, ботанического сада и нескольких туристических маршрутов, сообщили ТАСС в пресс-службе Северного Арктического федерального университета, волонтерский центр которого выступил координатором проекта.

"На Соловках работали 11 волонтеров из Архангельска, Москвы и Великого Новгорода, как студенты, так и работающие люди. Их отбирал по конкурсу волонтерский центр САФУ. Добровольцы оказали помощь в ботаническом саду, провели очистку озерно-канальной системы от валежника и сухостоя, собрали мусор на территории основных туристических маршрутов, на побережьях и вблизи скитов", - сказали в пресс-службе.

Волонтерскую смену организовал Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага совместно с соловецким музеем-заповедником. Поддержку проекту оказали архангельское региональное молодежное экологическое общественное движение "Чистый Север - чистая страна" и губернаторский центр "Вместе мы сильнее".

Один из маршрутов был на остров Муксалма, протяженность составила более 25 км. На берегу обнаружили около тонны металла, который волонтеры подготовили к вывозу. Добровольцы также оказали помощь кресторезной мастерской в отсыпке дороги и провели субботник рядом с территорией Соловецкого монастыря. Волонтеры познакомились с достопримечательностями архипелага, экскурсии проводили студенты САФУ, которые летом работают на Соловках. В память об экологической смене в ботаническом саду посадили саженец сибирской сосны.

Соловецкий архипелаг - популярное место среди туристов. На островах с XV в. существует Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, один из самых известных монастырских комплексов России. Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. В год туда приезжает до 20 тыс. туристов и около 8 тыс. паломников, основной турпоток приходится на лето.