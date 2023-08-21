В России зарегистрировали орфанный препарат "Фабагал" для лечения болезни Фабри

Его смогут принимать взрослые и дети старше восьми лет

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российская биотехнологическая компания "Петровакс" получила регистрационное удостоверение на орфанный препарат "Фабагал", который применяется для лечения болезни Фабри у взрослых и детей от восьми лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Биотехнологическая компания "Петровакс" получила регистрационное удостоверение на первый в России биоаналог агалсидазы бета - орфанный препарат "Фабагал", который применяется для лечения болезни Фабри у взрослых и детей от восьми лет", - говорится в сообщении.

"Петровакс" с 2021 года реализует в партнерстве с южнокорейской компанией ISU Abxis инвестиционный проект по локализации полного цикла производства препарата "Фабагал". По его итогам в 2024 году в России будет осуществляться синтез субстанции и производство готовой лекарственной формы. Инвестиции составят около 2 млрд рублей. До завершения трансфера технологий компания "Петровакс" будет импортировать "Фабагал" в Россию. Первая поставка ожидается осенью 2023 года, рассказали в компании.

"Уже сейчас мы начинаем ввозить готовый лекарственный препарат по цене приблизительно на 40% ниже существующего на рынке. Одновременно ведем работы по полному технологическому трансферу "Фабагала", включая биосинтез субстанции. Наработка инженерных серий субстанции стартует до конца месяца, а поставки полностью отечественного препарата на рынок станут возможны летом/осенью 2024 года", - отметил президент компании "Петровакс" Михаил Цыферов, слова которого приводятся в сообщении.

"Фабагал" применяется для длительной ферментозаместительной терапии болезни Фабри - редкого генетически детерминированного заболевания, вызывающего поражение почек, нейропатическую боль в конечностях, застойную сердечную недостаточность, инфаркт и инсульт. Без ранней диагностики и правильно подобранного лечения болезнь приводит к инвалидизации и смерти пациентов. Препарат зарегистрирован и применяется в Южной Корее с 2014 года, подчеркнули в компании.