Аэропорт во Франции назвали в честь королевы Елизаветы II

Свое согласие на переименование аэропорта дал британский король Карл III

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Власти приморской коммуны Ле-Туке-Пари-Плаж, расположенной в департаменте Па-де-Кале на севере Франции, назвали местный аэропорт в честь королевы Великобритании Елизаветы II (1926-2022). Свое согласие на переименование аэропорта дал британский король Карл III. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сообщил мэр коммуны Даниэль Фаскель.

"Мы получили официальное согласие короля Карла III на присвоение международному аэропорту Ле-Туке-Пари-Плаж имени королевы Елизаветы II", - написал он.

По словам мэра, дядя Елизаветы II - король Великобритании Эдуард VIII любил посещать этот город, тогда как она периодически сопровождала его в этих поездках. Как напомнил Фаскель, аэропорт был построен в 1936 году, он главным образом принимал самолеты из Великобритании. В настоящее время он используется для обслуживания сезонных чартерных рейсов.

Дата церемонии переименования аэропорта пока не определена.

Ле-Туке-Пари-Плаж - город в северной части Франции, популярный у британских туристов. Город также регулярно посещает президент республики Эмманюэль Макрон с женой Брижит - семья владеет в Ле-Туке-Пари-Плаж загородным домом.

В конце марта Елисейский дворец сообщил, что визит британского монарха во Францию, который должен был состояться с 26 по 29 марта, отложен из-за продолжавшихся в стране акций протеста против пенсионной реформы. Это решение было принято по итогам телефонного разговора Макрона с Карлом III. 13 августа радиостанция France Info со ссылкой на администрацию французского лидера сообщила, что визит состоится в сентябре. Точную дату в Елисейском дворце обещали назвать ближе к концу августа.