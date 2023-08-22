Глава Бурятии сообщил, что в 30 селах на Байкале нужно обустроить противопожарные разрывы

Алексей Цыденов также сообщил, что в регионе необходимо построить 21 очистное сооружение

ТАСС, 22 августа. Противопожарные разрывы, то есть лесные просеки для препятствия распространению огня, нужно обустроить в 30 селах на Байкале. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

"Продолжаем работу с группой депутатов Государственной думы по вопросу совершенствования байкальского законодательства. Хочу напомнить, что Байкал - это единственный природный объект, для которого разработан отдельный закон, и это правильно. Байкал нужно и важно сохранять, но мы должны понимать, что на его берегах живут люди. <…> Посмотрели села, где нужны противопожарные разрывы, их у нас 30", - написал Цыденов.

В 2017 году от перехода огня из леса сгорело около половины села Черемушки.

Кроме того, по словам Цыденова, по поручению президента в Бурятии нужно построить 21 очистное сооружение, из них в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) находятся Усть-Баргузин, Янчукан, Кичера, Сухая. "Все строительство запланировано в границах населенных пунктов. А все границы населенных пунктов уже поставлены на кадастровый учет и расширение их не планируется. Но к очистным надо протянуть линию электропередач, дорогу, проложить трубопроводы и для этого надо срубить деревья. Что сейчас нельзя, и поэтому все стоит", - уточнил Цыденов.

Глава Бурятии также выделил вопрос цивилизованного туризма. "Для этого и была создана особая экономическая зона (ОЭЗ). Увеличивать площадь ОЭЗ и создавать новые не планируется. Но чтобы там построить хотя бы одну гостиницу, нужно провести коммуникации, электричество, сделать подъездные пути, для этого нужно расчистить небольшие участки в границах ОЭЗ", - сказал он.

По словам Цыденова, в Кабанском районе на дороге Улан-Удэ - Иркутск есть пять аварийных мостов, которые связывают направление Москва - Владивосток. "В любой момент какой-то из этих мостов может обрушиться, и все сообщение будет надолго остановлено, - сообщил он. - На реконструкцию мостов выделены средства, имеются контракты, но работать невозможно, потому что требуется рубка деревьев на подходах к мосту". Кроме того, в 27 селах в ЦЭЗ не решаются проблемы с размещением кладбищ. Их невозможно оформить юридически с учетом того, что большая часть находится в лесном фонде, который нельзя переводить в земли других категорий, уточнил Цыденов.

О законе

Госдума в июле на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, позволяющий до 2030 года провести вырубку деревьев на Байкале для конкретных целей: сделать противопожарные разрывы, расширить кладбища, построить очистные сооружения и дороги, расположенные на берегу озера. По мнению авторов поправок, это нужно в том числе для строительства инфраструктурных объектов, необходимых для жизни местного населения и правильной с экологической точки зрения работы туристических объектов.