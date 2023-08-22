22 августа, 06:40

Путин направил соболезнования родным и близким Игоря Ясуловича

Президент России отметил талант артиста, его наставническую работу и приверженность традициям отечественного искусства

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким актера Игоря Ясуловича, отметив талант артиста, его наставническую работу и приверженность традициям отечественного искусства. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Читайте также
Биография Игоря Ясуловича

Народный артист России, актер Игорь Ясулович умер 19 августа в возрасте 81 года.

"Ушел из жизни Игорь Николаевич Ясулович - талантливый артист, прекрасный наставник и педагог. Он высоко держал творческую, профессиональную планку, сохранял неизменную приверженность лучшим традициям отечественного искусства", - говорится в послании главы государства.

"Светлая память о народном артисте России Игоре Ясуловиче навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, учеников, всех почитателей его щедрого дарования", - отметил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЯсулович, Игорь Николаевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация