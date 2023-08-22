СМИ: в Пекине начали тестировать новые правила применения телемедицины

Медицинские учреждения обязаны провести поименный учет врачей удаленной практики, проверить их квалификацию и занести эти данные в единый реестр с помощью интернет-платформы

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Представители городской администрации Пекина ввели в действие новые временные правила, регулирующие применение телемедицины, и теперь собирают оценки жителей китайской столицы в целях совершенствования отрасли. Об этом сообщила газета Global Times.

Как пишет издание, в рамках ужесточения регулирования подобных сервисов медицинские учреждения будут обязаны провести поименный учет врачей удаленной практики, проверить их квалификацию и занести эти данные в единый реестр с помощью особой интернет-платформы. Специалисты, оказывающие врачебную помощь онлайн, "должны иметь как минимум трехлетний опыт клинической работы, а также получить согласие от учреждений, в которых они зарегистрированы". Отдельно подчеркивается, что "программное обеспечение на основе искусственного интеллекта не может заменить реального специалиста во время онлайн-диагностики и лечения", в связи с чем автоматизированная выдача рецептов без надзора квалифицированных докторов запрещается. Пользователи сервисов телемедицины также имеют возможность до 16 сентября принять участие в оценке их работы, что должно "способствовать совершенствованию отрасли".

Как отмечает издание, в Китае все больше людей заинтересованы в получении медицинского обслуживания онлайн, что "часто бывает удобнее, чем личное посещение больницы". Однако быстрое развитие сектора также "требует [разработки и установления] дополнительных правил и ограничений", которые обеспечат "единое ценообразование и стандартизацию квалификации врачей", задействованных в оказании подобных услуг.

Согласно официальным данным правительства КНР, всего к октябрю 2022 года по всей стране было создано более 2 700 интернет-больниц, предоставляющих медицинские услуги в режиме онлайн для более чем 25,9 млн человек.