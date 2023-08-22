Эксперт считает, что новые территории имеют большой потенциал в туризме и рекреации

По мнению главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, при этом больших перспектив роста "здесь нет"

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Новые территории России - ДНР и ЛНР - имеют большой потенциал в развитии туризма и рекреации. Такое мнение ТАСС в кулуарах форума технологического развития "Технопром" в Новосибирске высказал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"У них (новые территории России - прим. ТАСС) большой потенциал, связанный с туризмом, рекреацией. Особенно если будет восстановлен потенциал Азовского моря", - сообщил Клепач.

Известно, что ДНР и ЛНР - угольные, металлургические регионы, отметил Клепач. "Но здесь нет больших перспектив роста" - полагает эксперт.

X Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и правительства Новосибирской области. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.