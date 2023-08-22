22 августа, 07:20

В правительстве Адыгеи назвали фейком сообщения о введении особого положения

Правительство региона также призвало жителей доверять только проверенным данным из официальных источников информации

МАЙКОП, 22 августа. /ТАСС/. Власти Адыгеи опровергли информацию о введении в регионе особого положения. В правительстве республики назвали данную информацию фейком.

"Это фейк. Призываем жителей Адыгеи доверять только проверенным данным из официальных источников информации", - говорится в сообщении правительства республики.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что на сайте Госсовета Республики Адыгея якобы было размещено обращение главы региона Мурата Кумпилова, содержащее данные о введении в регионе особого положения. 

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