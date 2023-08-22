На Эльбрусе установили флаг России с автографами бойцов СВО

Вместе с триколором также закрепили флаг Народного фронта

НАЛЬЧИК, 22 августа. /ТАСС/. Представители Народного фронта с журналистами водрузили российский триколор с автографами бойцов СВО на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Народного фронта.

"Представители Народного фронта водрузили российский триколор на Эльбрусе. Блогер Петр Мамонтов и военный корреспондент, главный редактор издания "Журналисты России" Дмитрий Макаренко закрепили российский флаг на высочайшей вершине Европы", - говорится в сообщении.

На полотне были написаны пожелания: "Работайте, братья!", "С верой в скорую Победу" и автографы бойцов СВО из войсковых частей от Луганска до Запорожья. Вместе с триколором на Эльбрусе закрепили также флаг Народного фронта.

"За последний год мы научились не просто чтить наш государственный флаг, символ нашего государства и нашей великой истории, но и бороться за него. Под триколором парни на линии боевого соприкосновения сдерживают давление по сути сил НАТО. Главная задача Народного фронта сейчас - помощь нашим ребятам на передовой", - отметили в пресс-службе.