На Бали сообщили о сокращении числа ведущих себя агрессивно иностранцев

Как отметил портал Detik, это связано с ужесточением правил посещения острова для туристов

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Количество иностранцев на индонезийском острове Бали, ведущих себя агрессивно, сократилось. Об этом заявил глава управления острова по законодательству и правам человека Ангиат Напитупулу, сообщает портал Detik.

Чиновник отметил, что с начала июля число правонарушений, совершенных иностранцами, уменьшилось. "С июля по настоящее время количество правонарушений относительно невелико. Я могу сказать, что менее 20 человек [совершили правонарушения]", - приводит портал его слова. "С 1 июля по настоящее время мы депортировали менее 10 человек", - сказал Ангиат Напитупулу. При этом всего с начала января до середины августа с Бали были депортированы 206 иностранцев, подчеркивает Detik.

Портал отмечает, что снижение числа агрессивно ведущих себя иностранцев связано с ужесточением правил посещения острова для иностранных туристов.

15 мая Ангиат Напитупулу сообщал, что иностранцам по приезде будет выдаваться карточка с информацией о том, что можно, а что нельзя делать на Бали. 31 мая губернатор острова Ваян Костер заявил, что восхождения на горы острова запрещены, так как для местных жителей они священны. 13 июля он сообщил, что власти Бали о следующего года намереваются ввести туристический сбор для иностранных гостей в размере 150 тыс. рупий ($10 по текущему курсу). Губернатор также заявлял, что стремится ввести на острове столь же жесткие нормы в области туризма, как и действующие сейчас в Бутане.