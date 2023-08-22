На востоке Москвы запустили автобусный маршрут до медицинского центра имени Логинова

Интервал движения автобусов маршрута составляет 30 минут

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Автобусный маршрут до нового корпуса Московского клинического научного центра имени Логинова запустили на востоке столицы. Об этом сообщает префектура Восточного административного округа Москвы.

"Начал работу новый маршрут автобуса 645п, на нем можно добраться до медицинского центра от метро "Щелковская", "Первомайская" и "Шоссе Энтузиастов", автобусы на этом маршруте ходят с интервалом движения 30 минут", - рассказали в префектуре. Кроме того, скорректирована работа автобуса Т30, который курсирует от метро "Авиамоторная", "Шоссе Энтузиастов" и "Выхино". "Теперь этот маршрут ходит с более короткими интервалами каждые 10 минут", - пояснили в префектуре.

Отмечается, что в новый корпус клинического центра переехало консультативно-диагностическое отделение, центр амбулаторной онкологической помощи и межокружной ревматологический центр. "Благодаря изменениям в работе общественного транспорта они стали доступнее для пациентов", - заключили в префектуре.