YouTube запустил проект по изучению искусственного интеллекта в музыкальной индустрии

В рабочую группу будут входить, в частности, бразильская певица Анитта, один из участников группы ABBA Бьорн Ульвеус, британский композитор Макс Рихтер и другие артисты

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. YouTube совместно с крупнейшей звукозаписывающей компанией Universal Music Group (UMG) изучат использование искусственного интеллекта (ИИ) в музыкальной сфере. Об этом сообщается в блоге YouTube.

"Мы работаем над созданием инкубационной программы Music AI Incubator, которая впервые объединит рабочую группу, состоящую из ведущих музыкантов, авторов песен и продюсеров UMG. Они будут исследовать инструменты на основе ИИ для работы в музыкальной сфере, экспериментировать с ними, давать обратную связь", - приводятся в блоге слова главы UMG Лусиана Грейнджа. В рабочую группу будут входить, в частности, бразильская певица Анитта, один из участников группы ABBA Бьорн Ульвеус, британский композитор Макс Рихтер и другие артисты.

Генеральный директор YouTube Нил Мохан также перечислил три принципа, на которых будет построена совместная работа компаний. Во-первых, они отнесутся к стремительному развитию ИИ ответственно. Во-вторых, платформа продолжит защищать творчество людей и гарантировать авторам сохранение за ними прав на музыкальные произведения. Кроме того, будет разработана политика безопасности при использовании ИИ.

Ранее Google и звукозаписывающая компания Universal Music Entertainment объявили о планах начать лицензирование музыкальных треков, созданных ИИ с использованием голоса знаменитых исполнителей. Компании намерены разработать специальный "инструмент, который позволит фанатам создавать музыкальные треки с голосами любимых исполнителей на законных основаниях и обяжет их платить за это обладателям авторских прав".