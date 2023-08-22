Учителя Литвы планируют провести предупредительную забастовку 15 сентября

По словам председателя профсоюза работников образования Андрюса Навицкаса, если правительство не примет во внимание требования учителей о повышении зарплаты, то 29 сентября они объявят "полноценную забастовку, которая может продлиться и месяц, и дольше"

ВИЛЬНЮС, 22 августа. /ТАСС/. Литовские учителя, требующие повышения зарплаты и улучшения условий труда, проведут предупредительную забастовку, которая состоится 15 сентября. Об этом журналистам сообщил председатель профсоюза работников образования Андрюс Навицкас.

"Мы не стремимся к нарушению учебного процесса. Предупредительная акция 15 сентября пройдет в течение двух часов, когда не будут вестись уроки", - сказал он.

По словам профсоюзного лидера, Союз школьников поддерживает учителей. "Если правительство нас не услышит, 29 сентября объявим полноценную забастовку, которая может продлиться и месяц, и дольше", - утверждал Навицкас. Решение об участии в акции протеста педагогические коллективы принимают самостоятельно и согласуют это со школьной общественностью.

Система образования Литвы живет в условиях непрекращающихся реформ. С нового учебного года преподавание должно начаться по новым программам, но ни адаптированных к ним учебников, ни методических пособий нет.

В общеобразовательных школах не хватает более 600 педагогов. Согласно данным государственной статистики, средняя зарплата в Литве до уплаты налогов (на это уходит примерно треть суммы) составляет €1959,9. В школах столько зарабатывают, как правило, только директор и его заместитель. В сельских школах многие предметники загружены не на полную ставку, что сказывается на заработке.