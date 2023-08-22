В Осло начали рассмотрение дела, по которому компанию Meta штрафуют по $100 тыс. в день

Причиной штрафов является несоблюдение запрета на ведение на территории Норвегии поведенческого маркетинга

СТОКГОЛЬМ, 22 августа. /ТАСС/. Слушание дела компании Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России Facebook и Instagram), которую с 14 августа обязали выплачивать штраф в размере 1 млн крон в день ($100 тыс.) за несоблюдение запрета на ведение на территории страны поведенческого маркетинга, началось в Окружном суде Осло. О дате объявления решения будет сообщено позже, пояснили ТАСС в судебной инстанции.

"Да, дело о временном судебном запрете началось сегодня. Судебное заседание заканчивается завтра, и завтра во второй половине дня, перед объявлением перерыва, судья, скорее всего, что-то скажет насчет того, когда можно ожидать решения", - отметили в пресс-службе суда.

Если Meta выиграет в суде, ей не придется платить штрафы, наложенные на нее Управлением по защите данных Норвегии, до полного судебного разбирательства.

Управление по защите данных Норвегии приняло решение в отношении Meta о временном запрете поведенческого маркетинга в Facebook и Instagram 14 июля 2023 года. Согласно решению управления, Meta должна была отказаться от такого маркетинга, поскольку он означает "наблюдение за потребителями", что является вторжением в их частную жизнь. Meta обратилась в окружной суд Осло с просьбой приостановить действие запрета, чтобы компания могла определить для себя на будущее способы маркетинга, которые не противоречат закону. При этом она так и не выполнила требование управления.

В связи с этим 7 августа ведомство приняло решение наложить на Meta штраф. Ограничения продлятся три месяца или до тех пор, пока Meta не сможет доказать, что ее действия соответствуют закону. Затем штраф может стать постоянным, если норвежский регулятор направит запрос в Европейский совет по защите данных, а он одобрит решение властей королевства.

Ранее Meta объявила, что в будущем намерена запрашивать у пользователей Facebook и Instagram согласие на использование их персональных данных для поведенческого маркетинга. На вопрос, почему компании необходимо время для перехода на эту форму работы с пользователями, и когда в Норвегии он может быть осуществлен, в Meta ответили, что больше информации по этой теме компания сможет представить в ближайшие месяцы, поскольку необходимо время для проверки соответствия новых решений нормативным требованиям ЕС.

Как ранее пояснил телеканал NRK, "когда в 2006 году Facebook стал доступен норвежцам, было неясно, как компания собиралась зарабатывать деньги. С годами Facebook понял, что может использовать огромное количество информации о пользователях для создания ведущего в мире рекламного продукта, или того, что критики называют практикой "капитализма наблюдения". Эта бизнес-модель распространена среди крупных технологических компаний".