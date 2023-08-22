Путин: не менее 85% дорог опорной сети должны отвечать современным требованиям к 2030 году

Президент отметил, что по итогам июля показатель по агломерации уже превысил 80%

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ремонт дорог в крупнейших агломерациях России, а также опорной сети набирает темп, к 2030 году не менее 85% из них должны отвечать современным нормативным требованиям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Набирает темп ремонт дорог в крупнейших городских агломерациях, а также опорной дорожной сети. Напомню, к 2030 году не менее 85% таких дорог должны отвечать современным нормативным требованиям", - сказал он.

Глава государства отметил, что по итогам июля показатель по агломерации уже превысил 80%.