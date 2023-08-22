Путин призвал совершенствовать систему оценки гражданами качества социальных услуг

Вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал, что этим вопросом занимается Минтруд

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Система оценки гражданами качества социальных услуг должна быть живой, ее надо постоянно совершенствовать. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на заседании Совета по национальным проектам.

"У нас с 2012 года функционирует система независимой оценки гражданами качества социальных услуг. Но интерес граждан к такой работе по некоторым данным снижается. ОНФ тоже отмечает, что оценки деятельности организаций часто даются не заинтересованными лицами, не получателями этих услуг, не гражданами, а самими организациями", - сказал Путин на заседании совета. "Нужно, чтобы этот механизм работал, чтобы глаз, что называется, не замыливался, и эта связь с получателями услуг была живой, реальной. Нужно этот механизм все-таки совершенствовать", - подчеркнул президент.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал, что этим вопросом занимается Минтруд. "Построена достаточно большая система обратной связи в отношении всех государственных услуг, не только социальных, но и не социальных, в том числе и через наш портал госуслуг, где мы как единая точка входа собираем обратную связь от граждан", - сказал он. По словам Григоренко, это позволяет корректировать действия властей и выстраивать все услуги - от помощи до выполнения функций, которые государство реализует, отталкиваясь от запросов граждан, и от того, как граждане видят то, как оказание услуги должно быть устроено.

Путин, в свою очередь, попросил Григоренко обратить на это особое внимание.