Мурашко сообщил, что все регионы РФ утвердили меры профилактики гепатита C

Министр здравоохранения России отметил, что Минздрав подготовил новую редакцию стандарта оказания помощи пациентам с таким хроническим вирусным заболеванием

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Все регионы страны разработали и утвердили меры профилактики гепатита C, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании Совета по национальным проектам.

"По вашему поручению было принято распоряжение правительства, утвержден план мероприятий по борьбе с данным заболеванием [гепатитом C], и в рамках реализации этого плана мероприятий мы подготовили все информационные материалы для работы, методические рекомендации по профилактике распространения, и в каждом регионе сегодня разработаны и утверждены меры по профилактике и лечению гепатита C", - отметил министр.

Мурашко добавил, что Минздрав подготовил новую редакцию стандарта оказания помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом C. Также разработаны и утверждены критерии оказания медпомощи больным с гепатитом C в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, уточнил он.