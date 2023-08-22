Кириенко заявил, что старшеклассники стали мишенью для СБУ

Первый заместитель руководителя администрации президента призвал учителей в Херсонской области уделять достаточно внимания подросткам

ГЕНИЧЕСК, 22 августа. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко призвал учителей в Херсонской области уделять достаточно внимания подросткам, потому что Служба безопасности Украины пытается использовать их в своих интересах.

"С противоположной стороны Служба безопасности Украины выбрала для себя старшеклассников в качестве мишени, они пытаются их спровоцировать [на противоправные действия]", - сказал он на педсовете с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова и врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Кириенко попросил учителей внимательно следить за ситуацией, уделяя особое внимание подросткам. "Они пытаются подставить детей. Это, конечно, подло и низко, но, к сожалению, как есть. На это просьба обратить внимание. Ребятишки, особенно подросткового возраста, некритично могут относиться к словам взрослого человека, который кажется им авторитетным, и это наша с вами ответственность", - подчеркнул он.