Степашин отметил сохранение отделений ИППО в недружественных странах, вопреки ситуации

Председатель Императорского православного палестинского общества заявил, что организация работает в Великобритании, Франции, Италии, Германии, Болгарии, Сербии и Приднестровье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Императорское православное палестинское общество (ИППО), несмотря на ситуацию в мире, смогло сохранить свои иностранные отделения, в том числе в недружественных странах. Об этом сообщил председатель общества Сергей Степашин на собрании ИППО в Екатеринбурге.

"Должен сказать, что несмотря на все санкции и попытку вычеркнуть Россию из цивилизованного гуманитарного, в том числе христианского, мира, у нас ни одно зарубежное отделение не закрылось, <…> в том числе в так называемых недружественных странах. Мы активно работаем в Великобритании, Франции, Италии, Германии, Болгарии, в Сербии с нами, слава богу, все в порядке с точки зрения отношений, и даже сохранилось [отделение] в Приднестровье. <…> Мы сохраняем единство русского православия через ИППО", - подчеркнул он.

Степашин добавил в то же время, что поездки на Святую Землю становятся более проблематичными, при этом он подчеркнул, что ее посещение с повестки не снимается. "Тем более что тема возвращения Александровского подворья не слетает - рассчитываем на решение уже государственной комиссии, все судебные решения по этой части прошли. Активно функционирует наше Сергиевское подворье, мы активно работаем и в нашей школе в Вифлееме, которая была построена ИППО. Сейчас большая работа ведется в Сирии", - добавил он.