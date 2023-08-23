Делегации из регионов РФ возложили цветы на мемориале в Курске в память о советских воинах

Памятную церемонию приурочили к 80-летию победы в Курской битве

КУРСК, 23 августа. /ТАСС/. Делегации из регионов России, руководители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, ветераны Вооруженных сил и правоохранительных органов, жители Курской области возложили цветы на центральном мемориальном комплексе в Курске в память о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Памятную церемонию приурочили к 80-летию победы в Курской битве, передает корреспондент ТАСС.

Мемориальный комплекс "Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." открыли в Курске в 1983 году в честь годовщины победы советских войск в битве на Курской дуге. На мемориале находятся 10 курганов, 10 братских могил, похоронены около 5 тыс. советских солдат, 12 членов экипажа АПРК "Курск". В честь 80-летия победы в битве на Курской дуге делегации из регионов России, жители Курской области, губернатор региона Роман Старовойт возложили цветы и венки на мемориале.

Центральным событием среди мероприятий, приуроченных к 80-летию победы в Курской битве, станет открытие в области первой очереди нового мемориального комплекса в Поныровском районе. Гостями церемонии станут руководители федеральных органов власти, делегации из 39 регионов России, Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана. На торжественном мероприятии выступит Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета. В это же время на стадионе в Курске гостей и жителей ожидают выступления артистов Курской государственной филармонии, академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Завершит праздничную программу салют.