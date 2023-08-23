В Саратовской области совершеннолетним с целиакией ввели ежемесячную выплату

Министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов сообщил, что в регионе проживают 92 ребенка и 9 взрослых с этим заболеванием

САРАТОВ, 23 августа. /ТАСС/. Совершеннолетние жители Саратовской области, страдающие целиакией, будут получать ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей. Такие поправки в закон в двух чтениях приняли депутаты областной думы, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Представленным законопроектом предлагается данное право на ежемесячную выплату также предоставить совершеннолетним гражданам, страдающим данным видом заболевания. <…> Данная выплата позволит поддержать таких граждан, потому что больные нуждаются в специальной диете", - сказал министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов.

По его словам, в Саратовской области проживают 92 ребенка и 9 взрослых, страдающих целиакией.

Ранее в регионе ежемесячную выплату получали только дети с целиакией. Теперь мера поддержки расширена на всех граждан с этим заболеванием.

Целиакия - это заболевание, связанное с непереносимостью глютена. Пациентам нужно пожизненно соблюдать строгую безглютеновую диету. В основном глютен содержится в таких злаках, как пшеница, рожь, ячмень и овес.