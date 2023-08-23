Более 1 млн онлайн-консультаций с врачом провели в Подмосковье с начала года

Получить телемедицинскую консультацию можно только после первичного очного посещения врача

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Свыше 1 млн телемедицинских консультаций с врачом оказали жителям Московской области с начала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Мы продолжаем внедрять современные технологии в сферу здравоохранения. Телемедицина - это удобно, поскольку пациенту нет необходимости повторно идти в поликлинику. На сегодняшний день с ее помощью можно проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации, продлить выписку электронного рецепта на льготное лекарство, также получить онлайн-консультации могут беременные женщины и дети. С начала года было проведено уже более 1 млн телемедицинских консультаций", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе уточнили, что получить телемедицинскую консультацию можно только после первичного очного посещения врача. Записаться на нее можно через портал "Здравоохранение", по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.