Полетную программу на детском авиасалоне в Жуковском отменили в этом году

Детский авиасалон пройдет в городском Дворце культуры

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Программы показательных полетов в рамках Детского авиационно-космического салона (ДАКС-2023), запланированного 26 августа в подмосковном Жуковском, в нынешнем году не будет. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС президент спортивно-патриотического союза "Армада" Владимир Борисов.

"В этом году, к сожалению, нам пришлось полностью отказаться от программы полетов и перенести мероприятие из полевых условий в условия Дворца культуры (города Жуковского - прим.ТАСС)", - сказал Борисов. Впрочем, гости мероприятия смогут увидеть на больших экранах видеозаписи полетов, которые проходили на ДАКС в прошлые годы.

Борисов напомнил, что обычно мероприятие проходит на открытой территории рядом с небольшим жуковским аэродромом легкой авиации, где также размещаются анимационные и образовательные площадки. В нынешнем же году детский авиасалон пройдет в городском Дворце культуры. В оргкомитете надеются, что подобная ситуация будет разовой, и в следующем году ДАКС вернется на открытое пространство. "Но я считаю, что это некий экзамен на прочность, некий экзамен на зрелость нашего мероприятия, что даже в отсутствие полетов мы сумеем заинтересовать наших гостей большим рядом интересных событий", - отметил Борисов.

Он выразил надежду на то, что станет успешной и деловая программа детского авиасалона. "Это встреча опытных экспертов, которых знают в авиакосмической отрасли со студентами, которые учатся в технических вузах, идеология закладывается", - продолжил Борисов. Суть мероприятий, по его словам, заключается в том, что сначала взрослые эксперты говорят о проблемах, существующих в технической отрасли, затем студенты в своих докладах показывают свое видение решения проблем, а затем участники разбиваются на "круглые столы" обсуждают эту проблему и по итогам выносят результативную часть на общее обсуждение. "Это симбиоз серьезного делового мероприятия и деловой игры для молодого поколения", - заметил Борисов.

Ранее глава города Жуковского Юрий Прохоров сообщил ТАСС, что детский авиационно-космический салон, запланированный на 26 августа, пройдет в этом году в ином формате - все его активности и мастер-классы перенесли в городской Дворец культуры и площадку перед ним, а также в технопарк ЦАГИ.