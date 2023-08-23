В Казани откроются "Игры долголетия" осенью 2023 года

В пресс-службе мэрии города сообщили, что соревнования пройдут по 7 видам спорта

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Первые "Игры долголетия", в которых смогут участвовать спортсмены-профессионалы и любители пенсионного возраста, откроются в Казани осенью. Планируется, что финальный этап состоится в мае 2024 года, сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов на презентации мероприятия.

"В сентябре мы хотим объявить о старте тренировочного процесса на наших спортивных объектах, чтобы люди могли подготовиться. В октябре мы хотим сделать символический старт, открытие. <...> Мы предполагаем это на Центральном стадионе. <...> С парадом, как это было раньше, со знаменем", - сказал Гарипов.

В дальнейшем в течение нескольких месяцев будут проходить соревнования в районах Казани. Каждый район отберет лучших спортсменов для участия во втором этапе. Итоги городского этапа будут подведены в мае 2024 года. Также будут разделения между категориями спортсменов: любители и профессионалы.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Казани, игры пройдут по 7 видам спорта: плавание, настольный теннис, дартс, легкоатлетический кросс, шахматы, скандинавская ходьба и ГТО. "Тренировки будут проходить на 20 муниципальных спортивных объектах на безвозмездной основе", - добавили в пресс-службе.

По словам Гарипова, планируется, что мероприятие станет ежегодным. Он отметил, что участие смогут принять спортсмены от 55 лет. Подать заявку на участие сможет любой желающий.

Презентация Игр прошла в парке им. Горького на Дне казанского жизнелюба. Проект "Жизнелюб" стартовал в 2016 году по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина в рамках "Доброй Казани". Это социальный проект, который через организацию бесплатных занятий по интересам предоставляет жителям Казани "золотого" возраста условия для их творческой самореализации.