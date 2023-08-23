Индия предложила странам БРИКС создать совместную базу традиционной медицины

Страна продвигает на международной арене развитие сотрудничества в области народной и традиционной медицины

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Индия предлагает странам БРИКС создать совместную базу по обмену опытом в области традиционной медицины. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на саммите БРИКС в Йоханесбурге.

"Мое предложение касается народной медицины. У всех нас в наших странах есть системы традиционной медицины. Можем ли мы вместе создать базу народной медицины?" - сказал Моди.

Индия продвигает на международной арене развитие сотрудничества в области народной, традиционной медицины. В самой Индии широко развиты такие практики как аюрведа, йога и другие традиционные системы.