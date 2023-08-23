23 августа, 11:26

В районе станции метро "Текстильщики" в Москве построят здание полиции

Реализация проекта позволит реорганизовать территорию района Печатники

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Здание управления внутренних дел на Московском метрополитене появится вблизи станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В конце этого года планируется начать строительство здания управления внутренних дел на Московском метрополитене в составе московского городского вокзала "Текстильщики". Площадь будущего объекта составит порядка 3,3 тыс. кв. м", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что реализация проекта позволит реорганизовать территорию района Печатники. "Вместо снесенных складских зданий появится благоустроенная территория, а сотрудникам органов правопорядка будут созданы комфортные и современные места для работы. Завершить строительство здания планируется в конце 2024 года", - добавил заммэра.

Как уточнил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, проектом предусмотрено строительство трехэтажного административного здания УВД, здания КПП, двух парковок с навесами. Также на территории предусмотрено обустройство спортивной площадки с возможностью размещения спортивных снарядов.

"На первом этаже располагается главный вход в здание с вестибюлем, комнатой приема граждан. С одной стороны к вестибюлю примыкает дежурная часть, в состав которой входят: зал оперативных дежурных, помещение отдыха, серверная и другие вспомогательные помещения. С другой стороны к вестибюлю примыкает служебная часть этажа с помещениями класса службы на 30 человек", - рассказал он.

Кроме того, на втором этаже запланированы буфет, рабочие кабинеты и помещения. На третьем этаже будут помещения руководства УВД с приемной, рабочие кабинеты и конференц-зал на 96 посадочных мест со вспомогательным помещением. 

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