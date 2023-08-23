Свыше 1,2 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года

Сдать тест можно бесплатно и анонимно

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 1,2 млн жителей Московской области прошли тестирование на наличие ВИЧ-инфекции с начала текущего года. Сдать тест можно бесплатно и анонимно, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

"Тестирование на наличие ВИЧ-инфекции занимает не более 15 минут и абсолютно безболезненно. С начала года его прошли уже свыше 1,2 млн человек. Своевременно выявленное заболевание и назначенное лечение позволяют сохранить качество жизни и ее продолжительность", - привели в тексте слова главврача Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александра Пронина.

В пресс-службе добавили, что сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно в кабинетах тестирования при поликлиниках по месту жительства и в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Кроме того, жители региона могут пройти тестирование и получить консультацию специалистов во время выездов мобильных медицинских комплексов, оснащенных современным оборудованием.