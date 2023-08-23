Помещения Благовещенской церкви Александро-Невской лавры передали РПЦ на 100 лет

Решение приняли на основании письменного заявления Санкт-Петербургской епархии РПЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Помещения церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в комплексе Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, в которых располагался музей городской скульптуры, передали в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Соответствующее распоряжение от 23 августа опубликовали на сайте Комитета имущественных отношений администрации Санкт-Петербурга.

"Передать в безвозмездное пользование религиозной организации для использования в соответствии с целями деятельности религиозной организации, определенными ее уставом, на срок 100 лет нежилое помещение площадью 473,8 кв. м в здании по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Монастырки, дом №1, литера Д, помещение 12-Н, находящееся в государственной собственности Санкт-Петербурга и являющееся имуществом казны Санкт-Петербурга, относящееся к числу объектов культурного наследия федерального значения "Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы с усыпальницей. Здесь похоронен Суворов А. В. (1729-1800), полководец", входящим в состав объекта культурного наследия федерального значения "Александро-Невская лавра", - говорится в документе, подписанном заместителем председателя комитета имущественных отношений Андреем Карельским.

В распоряжении отмечается, что решение о передаче приняли на основании письменного заявления Санкт-Петербургской епархии РПЦ от 18 августа.

Благовещенская церковь - первый каменный храм Петербурга. Ее построили в 1717-1724 годах (возведение каменного Петропавловского собора взамен деревянного завершилось только в 1733 году). В день освящения верхнего храма, 12 сентября 1724 года, туда были доставлены мощи святого благоверного князя Александра Невского, они были перенесены в Лавру по указу Петра I из Владимира. В Александро-Невском храме святыня находилась до постройки в 1790 году Свято-Троицкого собора. В 1930-е годы помещения первого и второго этажей Благовещенской церкви были переданы Музею городской скульптуры.

Вопрос о возвращении в ведение лавры всех ранее относившихся к ней помещений, включая Благовещенскую церковь, в обители ставили с 1996 года, когда монастырь вновь стал действующим. В марте 2021 года Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга опубликовал распоряжение о передаче помещений на втором этаже Благовещенской церкви, находившихся в пользовании Музея городской скульптуры, в безвозмездное пользование Санкт-Петербургской епархии РПЦ. В новом распоряжении речь идет о помещениях нижнего этажа. Для музея подобраны помещения в других исторических зданиях Петербурга.