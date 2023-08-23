В Подмосковье около 1 млн человек посетили пляжи и зоны отдыха у воды с начала лета

Самыми посещаемыми зонами отдыха стали пляж озера Сенеж, пляж Волкуша и пляж парка "Солнечный берег"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 200 пляжей и зон отдыха у воды подготовили в Московской области к началу летнего сезона, за прошедшее время их посетили около 1 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

"Уходящее лето нельзя назвать самым жарким, но даже несмотря на это территории отдыха у воды и пляжи пользовались огромной популярностью у жителей и гостей Подмосковья. За сезон 2023 [года] там побывали почти 1 млн. Еще в мае мы подготовили более 200 пляжей и зон отдыха у воды, а в течение лета следили за их состоянием и контролировали устранение нарушений. Также мы разработали и приняли единый стандарт для внешнего вида пляжных элементов. Это поможет нам создавать и поддерживать общий стиль на наших благоустроенных территориях отдыха у воды", - привели в тексте слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

В пресс-службе рассказали, что самыми посещаемыми зонами отдыха этим летом стали пляж озера Сенеж в Солнечногорске, пляж Волкуша в Лыткарине и пляж парка "Солнечный берег" в Талдоме.

В министерстве также добавили, что к летнему сезону текущего года в регионе было подготовлено более 4,5 тыс. пляжных элементов, таких как кабины для переодевания, душевые, шезлонги, теневые навесы, туалеты, а также места для игры в пляжный волейбол. Рядом с некоторыми пляжами были оборудованы парковки.