На востоке Москвы 26-27 августа ограничат трамвайное движение

Изменения связаны с ремонтными работами

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Трамвайное движение ограничат на востоке Москвы в предстоящие выходные дни в связи с ремонтом. Об этом сообщает префектура Восточного административного округа столицы со ссылкой на городской департамент транспорта.

"В эти выходные, 26 и 27 августа, будет ограничено трамвайное движение через Богатырский мост, изменения связаны с ремонтными работами", - сказали в префектуре.

Здесь отметили, что ремонт ведется на трамвайном узле у Богородского храма и в предстоящие выходные запланирован последний, третий, этап работ. "Ремонт проводится только по выходным, когда пассажиров меньше", - уточнили в департаменте, на который ссылается префектура.

Поясняется, что трамвайные маршруты № 4 и № 50 вместо Большой Оленьей улицы будут курсировать через Стромынку и метро "Преображенская площадь", а маршруты № 11 и № 25 объединенным маршрутом будут ходить от остановки "Останкино" через метро "Сокольники" и "Преображенская площадь" до 16-й Парковой улицы. "Пассажирам рекомендуется воспользоваться трамваем № 46 и автобусом № 311. "По будням трамваи будут ходить без изменений по своим обычным маршрутам", - заключили в префектуре.