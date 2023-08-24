24 августа, 00:37

Маск от имени соцсети X подаст в суд на "Открытое общество" Сороса

AP Photo/ Benjamin Fanjoy
© AP Photo/ Benjamin Fanjoy

Заявление владельца X было опубликовано в ответ на комментарий пользователя к статье о лоббировании ужесточения интернет-цензуры в Ирландии и Шотландии финансируемыми Джорджем Соросом организациями

ТАСС, 24 августа. Владелец соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск сообщил о намерении подать в суд на фонд "Открытое общество" (Open Society Foundations, признан нежелательной организацией в РФ) финансиста Джорджа Сороса за попытки добиться ограничений свободы путем распространения дезинформации о якобы участившихся высказываниях на почве ненависти в соцсетях.

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"Именно. X подаст судебный иск, чтобы остановить это. Жду не дождусь, когда начнется разбирательство!" - написал бизнесмен в среду на своей странице в X.

Его заявление было опубликовано в ответ на комментарий другого пользователя к статье журналиста Бена Скаллана о лоббировании ужесточения интернет-цензуры в Ирландии и Шотландии финансируемыми Соросом организациями.

Как утверждается в материале, НПО, включая "Открытое общество", добиваются возможности проводить полицейские обыски в домах уличенных в использовании "языка ненависти" и проверять принадлежащие им носители информации, включая личные телефоны и компьютеры. 

Теги:
СШАСорос, ДжорджМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
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