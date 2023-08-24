TEPCO подтвердила, что через несколько часов начнет сброс очищенной воды с "Фукусимы-1"

Вода будет сбрасываться на расстоянии одного километра от берега через построенный подводный туннель, сообщили в компании Tokyo Electric Power

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Работы по сбросу в океан очищенной от радиоактивных веществ воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" начнутся в соответствии с планом. Об этом сообщила энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO).

"Сегодня в 13:00 (07:00 мск) будут запущены насосы для перекачки морской воды, и мы начнем сброс", - говорится в сообщении TEPCO. Отмечается, что погода в районе побережья префектуры Фукусима нормальная и никак не может повлиять на операцию. Также данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой и содержание трития в ней соответствует утвержденным условиям проведения работ.

Очищенная вода будет сбрасываться на расстоянии одного километра от берега через построенный подводный туннель. Интенсивность сброса составляет 460 тонн воды в сутки. При этом каждая тонна предварительно разбавляется 1,2 тыс. тонн чистой морской воды. В соответствии с планом работ, на первом этапе предполагается в течение 17 дней сбросить около 7,8 тыс. тонн очищенной воды.

В баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии заявляет, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода (тритий). В апреле 2021 года в Токио приняли решение сбросить в океан значительную часть этой воды. Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой морской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

Сброс предлагается производить в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.