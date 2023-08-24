На юге Польши зафиксировали вспышку "болезни легионеров"

По данным RMF24, от инфекции уже умерли пять человек и еще 74 инфицированы

ТАСС, 24 августа. Вспышка легионеллеза ("болезни легионеров") зафиксирована в районе города Жешув на юге страны. По последним данным, от этой инфекции уже умерли пять человек и еще 74 инфицированы, сообщает радиостанция RMF24.

Для разработки мер по противодействию распространению инфекции в городе созвано заседание кризисного штаба с участием министра здравоохранения Польши Катаржины Сойки.

По предварительной информации, распространение бактерии Legionella, вызывающей легионеллез, могло произойти через городскую водопроводную систему. Дезинфекция подземных коммуникаций города назначена на понедельник.

Радиостанция сообщает, что "еще до вчерашнего дня в городе царил информационный хаос", когда жители не были оповещены о том, каким образом происходит заражение и как можно его предотвратить.

Легионеллез ("болезнь легионеров") острое инфекционное заболевание, вызываемое различными микроорганизмами из рода Legionella. Характерные симптомы: выраженная лихорадка, общая интоксикация, поражение легких и центральной нервной системы, а также органов пищеварения. Название заболевания связано со вспышкой 1976 года в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона тяжелого респираторного заболевания, протекавшего по типу пневмонии. Во время этой вспышки заболел 221 человек, из них 34 умерли.