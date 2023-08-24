Синод РПЦ заслушает доклады о ситуации в православных церквях Латвии и Молдавии

Латвийская православная церковь ранее приняла на соборе обращение к патриарху Кириллу с просьбой предоставить ей статус независимой церкви

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви заслушает доклад о церковной жизни в Молдавии и о ситуации в Латвийской православной церкви. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии синода, видеозапись распространила пресс-служба предстоятеля.

"Попрошу митрополита Владимира Кишиневского и всея Молдовы сообщить нам о том, что происходит на молдавской земле, какие события, и как это касается церковной жизни. Затем о работе бывшего Церковного совета в первом полугодии, об утверждении отчетов синодальных учреждений за 2022 год", - сказал патриарх, оглашая повестку дня заседания синода.

Также глава РПЦ поручил сообщить о ситуации в Латвийской православной церкви.

Ранее Латвийская православная церковь (ЛПЦ) приняла на соборе обращение к патриарху Кириллу с просьбой предоставить ей статус независимой церкви. Сообщалось, что обращение принято в связи с внесением властями Латвии изменений в закон о Латвийской православной церкви, которые устанавливают ее "автокефалию".

Ситуация с церковью в Молдавии

Православная церковь Молдовы является самоуправляемой частью РПЦ, была основана в 1813 году и сегодня насчитывает более 1,2 тыс. приходов, в ее составе шесть епархий. В 1992 году на территории Молдавии появилась подчиняющаяся Румынской патриархии Бессарабская митрополия, на регистрацию которой долго не соглашались опасавшиеся церковного раскола Молдавская митрополия и правительство республики. Однако в 2001 году Европейский суд по правам человека удовлетворил иск сторонников Бессарабской митрополии, власти вынуждены были ее зарегистрировать. Конфликт между двумя митрополиями в последние годы обострился в связи с событиями на Украине.

Ранее подчиняющаяся Румынской православной церкви Бессарабская митрополия выступила с декларацией, в которой назвала Митрополию Молдовы (Православную церковь Молдовы) "оккупационной структурой", а ее служителей - "агентами российских спецслужб". Бывший президент Молдавии Владимир Воронин осудил атаки властей Румынии и православной церкви этой страны на Митрополию Молдавии, отметив, что это происходит "при молчаливом согласии предателей и безбожников из ныне действующего руководства страны". По оценке Воронина, в случае с декларацией Бессарабской митрополии речь идет о "сознательной грубой провокации политического характера". Экс-президент указал на то, что Румынская церковь получает финансирование из госбюджета и государство "использует церковь как один из принадлежащих ему инструментов".