В Подмосковье неработающие пенсионеры с 25 августа начнут получать ежемесячные доплаты

Также в регионе увеличили до 10 тыс. рублей выплату на школьную форму для малообеспеченных многодетных семей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Неработающие пенсионеры с низкими доходами с 25 августа начнут получать ежемесячные региональные доплаты. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Мы увеличили с 3 до 10 тыс. рублей выплату на школьную форму для малообеспеченных многодетных, а семьи, которые воспитывают детей с особенностями здоровья, будут получать 18 тыс. рублей. Кроме того, с завтрашнего дня начинаем доплачивать неработающим пенсионерам с низкими доходами. Важно, что деньги они получат автоматически, ни в какие инстанции обращаться не надо, на телефон придет смс с оповещением. Мы стараемся, чтобы люди чувствовали заботу и внимание", - привели в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе добавили, что доплаты положены жителям, чья пенсия ниже 18 тыс. рублей, возраст от 65 лет и старше, и они не работают и живут в Московской области не менее 10 лет. При этом отмечается, что доплата будет ежемесячной, но приходить она будет позже пенсии.

Как ранее сообщала пресс-служба регионального правительства, доплаты пенсионерам с низкими доходами позволят увеличить доход до 18 тыс. рублей.