Пассажиропоток на речном транспорте Татарстана вырос на 95%

Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов назвал такой результат неплохим

КАЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток на речном транспорте в Татарстане вырос на 95%. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

"Наша задача была довести количество пассажиров в год с 330 тыс., которые мы на сегодня имеем, <...> до полумиллиона пассажиров. <...> Направление это пока идет положительно. И мы увеличили пассажиропоток по сравнению с прошлым годом на эту дату на 95%. Это очень неплохая цифра. Почти удвоение пассажиров", - сказал Ханифов.

В мае было создано АО "Флот Республики Татарстан" для развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом, а также дальнейшего увеличения туристического потока в республике. Как уточняли в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, судоходная компания создана со 100-процентным участием Республики Татарстан в уставном капитале. Сообщалось, что компании будет передаваться имущество, необходимое для организации обслуживания населения водным транспортом.