Путин высоко оценил талант бойца, чьи комментарии слышны на видео с танком "Алеша"

Президент порекомендовал ему после службы в армии пойти работать спортивным комментатором

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин порекомендовал военнослужащему, чей голос слышен на широко разошедшейся видеозаписи с боем танка "Алеша", после службы в армии пойти работать спортивным комментатором. Привычка к ненормативной лексике этому не помешает, в шутку заметил глава государства.

Президент встретился в Кремле с военнослужащими 127-й мотострелковой дивизии, в том числе экипажем танка Т-80 "Алеша", прославившимся разгромом колонны бронетехники ВСУ. Днем ранее Путин на праздновании 80-летия победы в Курской битве вручил этим военным госнаграды, в том числе медаль ефрейтору Илье Гаврилову, который, грамотно используя беспилотник, обнаружил врага и скорректировал огонь артиллерии в помощь танку.

"Илья Вадимович, вы, я так понимаю, человек талантливый - кроме техники, имею в виду еще и ваш литературный талант", - обратился президент к Гаврилову на встрече в Кремле, сделав таким образом отсылку к закадровой речи военнослужащего на известном видео. "И после окончании службы в вооруженных силах вы вполне могли бы быть комментатором на крупных международных - ну, внутренних точно, российских - соревнованиях. У вас это очень хорошо получается", - с улыбкой добавил Путин.

Ефрейтор в ответ заметил, что он не против, но для этого придется "убрать лексикон". "Ну, для внутренней аудитории он не очень мешает, особенно в этой ситуации, - поддержал шутку президент. - Но в целом, да, над этим нужно поработать".

Ранее в социальных сетях появились кадры боя, в ходе которого экипаж российского танка поразил несколько единиц техники ВСУ, предпринявших атаку на запорожском направлении. Подробнее в Минобороны РФ рассказали подробности этого подвига экипажа танка Т-80 "Алеша". В ходе боя, как сообщали в военном ведомстве, экипаж уничтожил два танка Т-72Б противника, один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro американского производства вместе с десантом.