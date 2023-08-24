24 августа, 14:05

В Кремле 26 августа не будут проводить церемонию развода караулов

В ФСО объяснили это служебной занятостью военнослужащих Президентского полка службы коменданта Московского Кремля

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Церемония развода пеших и конных караулов в Кремле не состоится в последнюю субботу этого лета, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

"В связи со служебной занятостью военнослужащих Президентского полка службы коменданта Московского Кремля (СКМК) ФСО России 26 августа 2023 года церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России проводиться не будет", - говорится в сообщении.

Современная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка проводится в теплый период с 2005 года. Перерыв был сделан в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Посмотреть на церемониал можно, купив билет на посещение Кремля. 

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