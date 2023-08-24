Синод РПЦ осудил действия предстоятеля Латвийской православной церкви

Нарушение выразилось в произведении в епископы без согласования с патриархом одного из архимандритов, а также в непоминании имени патриарха в храмах в Латвии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви принял постановление, осуждающее действия предстоятеля Латвийской православной церкви (самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата). Нарушение выразилось в произведении в епископы без согласования с патриархом одного из архимандритов, а также в непоминании имени патриарха в храмах в Латвии, сообщил журналистам по итогам заседания Синода глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Еще одно важное решение принято сегодня - это суждение о ситуации в Латвийской православный церкви. <…> В результате постановление сегодняшнего заседания следующее: осудить действия митрополита рижского и всея Латвии Александра, направленные на разрушение церковного единства", - сказал Легойда.