Пропавшего сооснователя рок-группы "Алиса" Андрея Шаталина нашли живым

Об этом сообщил поисковый отряд "ЛизаАлерт"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Один из основателей рок-группы "Алиса" музыкант Андрей Шаталин, о пропаже которого сообщалось в четверг днем, найден живым. Об этом сообщается на странице поискового отряда "ЛизаАлерт" в сети "ВКонтакте".

"Найден. Жив. Благодарим всех за помощь", - говорится в сообщении.

Ранее днем отряд "ЛизаАлерт" сообщал о пропаже Шаталина.

Шаталин - российский гитарист и клавишник, аранжировщик, автор песен. Родился в 1960 году в Красноярске. В 1980 году поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, где вместе с другими студентами создал группу "Демокритов колодец". В 1983 году стал одним из основателей группы "Алиса", в которой с перерывами играл до 2003 года.