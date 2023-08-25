"Известия" сообщили о появлении в России стандарта строительства площадок для собак

Общественный совет при Минстрое предложил создать нормы функционального зонирования площадок в зависимости от их вида, а также отделить игровое оборудование от дрессировочного

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Обязанность по созданию инфраструктуры для собак, в том числе по строительству игровых и дрессировочных площадок планируется включить в свод правил "Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских территорий". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на копию письма Общественного совета при Минстрое.

"Нужно ввести типологию инфраструктуры для собак: игровые и дрессировочные, места для выгула и парковые площадки - площадью от 1 га", - отметил руководитель рабочей группы по инфраструктуре для выгула собак при Общественном совете министерства Артем Гебелев.

Согласно инициативе, нужно создать нормы функционального зонирования площадок в зависимости от их вида. Следует отделить игровое оборудование от дрессировочного, а также создать инфраструктуру для хозяев животных. Кроме того, необходимо утвердить список материалов для строительства, добавляет газета.

Из предложений следует, что не менее 60% территории площадки должно быть свободно. Это необходимо, чтобы животные могли бегать и играть беспрепятственно. "Известия" уточняют со ссылкой на материалы, что дрессировочное оборудование должно быть по ходу маршрутов.

В документах говорится, что городские площадки должны иметь и игровое оборудование. Это связано с тем, что дрессировкой занимается не более 5% владельцев.

Помощник главы Минстроя Светлана Кузьменко отметила, что для создания среды, комфортной как для собаководов, так и людей без собак, недостаточно просто инфраструктуры. Она подчеркнула, что необходимо развивать культуру ответственного отношения к животным и окружающим. Кузьменко считает, что параллельно с созданием инфраструктуры для питомцев нужно вводить в образовательные программы, в том числе для школьников, уроки ответственного отношения к животным.