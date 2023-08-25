В двух районах Хабаровского края река Уссури поднялась выше неблагоприятных отметок

Как сообщили в региональном МЧС, поднятие уровня воды зафиксировали в Бикинском и Вяземском районах

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Уссури поднялся выше неблагоприятных отметок в двух районах Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В настоящий момент гребень уссурийского паводка смещается в Бикинском районе у с. Лончаково. Ниже по течению наблюдаются подъемы уровней воды на 3-8 см в сутки, уровни воды выше отметок категории неблагоприятных явлений сохраняются в Бикинском, Вяземском районах на участке с. Лончаково - с. Шереметьево", - говорится в сообщении.

Уровень воды на Уссури и Амуре поднимается после сильных дождей, прошедших в Китае и в Приморском крае, где на западе вышло из берегов большинство рек, подтопив тысячи жилых домов и приусадебных участков, отмечают гидрологи. При достижении Амуром значений неблагоприятного явления и выше в зону возможного подтопления в Хабаровском крае могут попасть 22 населенных пункта в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, а также в Амурском, Комсомольском и Нанайском районах. В жилые дома вода зайти не должна, однако подтопленными могут оказаться 996 дач, 226 приусадебных территорий и порядка 30 участков дорог.

Подтоплен участок дороги внутри села Гайтер в Комсомольском районе из-за разлива реки Малый Гайтер. Проезд по нему возможен.

Уровень Амура у Хабаровска составляет 368 см при неблагоприятных отметках 450 см, опасных - 600 см.

Спасатели просят жителей региона соблюдать правила личной безопасности и принять меры по сохранению своего имущества. Дачникам на время паводка предлагается покинуть свои участки, в частности, на островах у города, а туристам, рыбакам, охотникам - не выезжать на реки, в труднодоступную местность.