Слуцкий предложил установить в России День Дальнего Востока

Председатель ЛДПР считает необходимыми регулярные разговоры о развитии этого региона

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Председатель ЛДПР предложил установить День Дальнего Востока России, чтобы регулярно говорить о развитии этого региона.

"Мы в ЛДПР предлагаем установить День Дальнего Востока России, чтобы регулярно говорить о его развитии и предлагать конкретные решения, доводить их до результата", - написал Слуцкий в Telegram-канале.

По его мнению, Дальний Восток должен стать ближе и понятнее любому жителю России. "Нам нужна реновация Дальнего Востока. Нужно укреплять веру дальневосточников и россиян в этот богатый и уникальный край", - подчеркнул политик.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Слуцкого, праздноваться День Дальнего Востока "может 4 января, так как в этот день в 1926 году в составе СССР был образован Дальневосточный край, или 13 мая, когда был образован Дальневосточный федеральный округ в 2000 году".