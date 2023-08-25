Очереди из легковых машин на въезд в Литву из Белоруссии с 21 августа выросли в три раза

На данный момент на границе функционируют четыре из шести КПП, они пропускают не более трети от недельной нормы транспорта

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Очереди легковых автомобилей на въезд в Литву из Белоруссии увеличились почти в три раза с начала недели. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"С понедельника очередь транспорта на въезд в Литву выросла: легкового - почти в 3 раза, грузового - в 1,5 раза", - говорится в сообщении.

В погранкомитете отметили, что после закрытия Литвой 18 августа двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией нагрузка на оставшиеся четыре возросла. "В течение недели легковой транспорт ожидал въезда в ЕС перед всеми литовскими пунктами пропуска. Наименьшее количество транспорта пропускали сотрудники погранперехода "Мядининкай" (сопредельный белорусский - "Каменный Лог") - не более 24% от нормы", - проинформировали в пограничном ведомстве.

Литовское направление остается самым загруженными и для грузового транспорта, по состоянию на 10:00 пятницы въезда в ЕС перед литовскими пунктами пропуска ожидали около 550 автомобилей. Наибольшее скопление грузовиков фиксируется также перед пунктом пропуска "Мядининкай". "С понедельника сотрудники данного погранперехода пропустили на свою территорию около 22% фур от нормы", - сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

"Очередь перед единственным функционирующим для легкового транспорта польским пунктом пропуска "Тересполь" ("Брест") достигала 300 единиц. Контрольные службы сопредельного погранперехода с начала недели пропускали на свою территорию в среднем 35% транспорта от нормы", - добавили в пограничном ведомстве.

Литва с 18 августа приостановила работу двух автодорожных пунктов пропуска на границе с Белоруссией "в связи с геополитической обстановкой и для сокращения угроз национальной безопасности". В Минске действия Вильнюса назвали очередным неконструктивным и недружественным шагом и пообещали ответить на это спокойно, ответственно и прагматично, в том числе с учетом интересов жителей соседних стран. На границе с Польшей насчитывается шесть автомобильных пунктов пропуска, из них четыре не работают по инициативе Варшавы. Без ограничений возможно движение пассажирского автотранспорта в пункте пропуска "Тересполь" ("Брест"), через "Кукурыки" ("Козловичи") Польша пропускает только грузовые автомобили, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли. На белорусско-латвийской границе функционируют два автодорожных пункта пропуска.