Вещи иностранных наемников войдут в состав экспозиции ЦМВС, посвященной СВО

Директор Центрального музея Вооруженных сил России Александр Никонов сообщил, что предметы собирают в Волгограде

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Научные сотрудники Центрального музея Вооруженных сил России (ЦМВС) осуществляют сбор предметов, принадлежавших российским военнослужащим, иностранным наемникам, а также военным ВСУ, для будущей экспозиции о спецоперации на Украине. Об этом заявил директор музея Александр Никонов.

"Предметы собираются в Волгограде, их дальнейшая судьба будет решена после завершения СВО. Но уже сейчас мы собираем там интересные предметы российских воинов, а также иностранных наемников, нацистов, которые принимают участие в военных действиях против наших войск", - сказал Никонов в ходе круглого стола, приуроченного к 80-летию победы в Курской битве.

Специалист отметил, что работа осуществляется группой сотрудников, представляющих несколько российских музеев. "Под эгидой Российского исторического общества создана группа из нескольких музеев, наши сотрудники выезжают [в зону СВО и новые регионы], собирают материал и делают выставки. При Союзе музеев России мне было предложено возглавить эту группу", - заявил Никонов. С [генеральным директором Государственного Эрмитажа] Михаилом Пиотровским мы проговорили, что эти выставки мы можем сделать в других музеях", - сообщил Никонов.

По словам директора ЦВМС, в экспозиции будут представлены личные вещи и награды героев СВО. В том числе он обещал включить в нее предметы, имеющие отношение к экипажу танка Т-80 "Алеша" Вооруженных сил РФ, который разгромил колонну бронетехники ВСУ на запорожском направлении. "Вчера мы видели награждение экипажа танка "Алеша", президент России вручал боевые награды тем, кто отличился в ходе спецоперации. [Предметы, связанные с героями] будут также представлены в экспозиции", - отметил Никонов.