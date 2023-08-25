В Смоленской области опознали четырех красноармейцев во время Вахты Памяти

Родственников троих удалось найти

ТАСС, 25 августа. Четыре красноармейца опознаны из 214 поднятых поисковиками во время Вахты Памяти, которая проходила в Смоленской области. Родственников троих удалось найти, два медальона направлены на экспертизу, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Бойцы поисковых отрядов подняли останки 46 воинов, часть из которых были с медальонами. На данный момент установлены четыре имени и уже найдены родственники троих погибших воинов, а два медальона находятся на экспертизе. <…> С соблюдением всех воинских почестей на Поле Памяти в деревне Овсянники прошло погребение останков 214 солдат и офицеров Рабоче-крестьянской Красной армии, поднятых поисковиками во время экспедиций на территории Смоленской области", - говорится в сообщении.

Поисковики завершили масштабную экспедицию в Темкинском районе Смоленской области. В международной учебно-тренировочной Вахте Памяти, посвященной 80-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, участвовали бойцы поискового отряда "Следопыт" следственного управления СК РФ по региону. Всего в Вахте Памяти участвовали более 530 человек из 16 регионов России, а также из Белоруссии.

Территория района была ареной жестоких боев в период Смоленского оборонительного сражения 1941 года, а затем во время наступления советских войск после разгрома немцев под Москвой. Первые немцы появились в районе в начале октября 1941 года, местные жители боролись с фашистами, на территории района действовали четыре партизанских отряда. Несмотря на смертельную опасность, многие жители района помогали раненым красноармейцам и партизанам. Ценой тысяч жизней район был освобожден 9 марта 1943 года. В оборонительных и наступательных боях на Темкинской земле погибли бойцы и офицеры Красной Армии, они покоятся в братских могилах и на Поле Памяти.