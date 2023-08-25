Верховный суд Узбекистана реабилитировал 240 человек, осужденных в СССР за басмачество

По данным пресс-службы инстанции, в 1929-1931 годах граждане были осуждены за создание вооруженных банд и осуществление действий в целях вооруженного восстания и контрреволюционной деятельности

ТАШКЕНТ, 25 августа. /ТАСС/. Верховный суд Узбекистана реабилитировал 240 человек, осужденных в Советском Союзе в 30-е годы прошлого столетия за участие в басмаческом движении. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

"Судебная коллегия Верховного суда рассмотрела пять соответствующих уголовных дел и реабилитировала 240 репрессированных граждан", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в 1929-1931 годах на территории нынешних Каракалпакии, Сурхандарьинской, Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областей 240 граждан обвинены и осуждены за якобы создании вооруженных банд и осуществлении действий в целях вооруженного восстания и контрреволюционной деятельности.

Басмачаство в 20-х и 30-х годах прошлого столетия являлось военно-политическим движением местного, как правило сельского, населения Средней Азии против советской власти. Как организованная сила басмачество ликвидировано по всему региону в 1931-1932 годах, хотя отдельные столкновения продолжались вплоть до 1942 года.