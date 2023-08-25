Рейс Чебоксары - Москва задержали из-за технической неисправности судна

Представители авиакомпании обеспечивают пассажиров питьевой водой и питанием

ТАСС, 25 августа. Авиарейс из Чебоксар в Москву задержали в Международном аэропорту Чебоксары имени А. Г. Николаева из-за технической неисправности воздушного судна. Об этом говорится в сообщении, распространенном аэропортом.

Как уточнили журналистам в Приволжской транспортной прокуратуре, рейс авиакомпании "Победа" перенесли с 09:05 мск до 13:50 мск.

"Из-за технической неисправности воздушного судна рейс ДП-6808 Чебоксары - Москва был задержан. После того, как прибывшая из узлового аэропорта бригада авиатехников произведет техническое обслуживание воздушного судна, рейс вылетит к месту назначения", - отмечается в сообщении.

Представители авиакомпании обеспечивают пассажиров питьевой водой и питанием в соответствии с федеральными авиационными правилами.

В сообщении, распространенном Приволжской транспортной прокуратурой, говорится, что на рейс зарегистрировались 184 пассажира, из них 16 являются несовершеннолетними. В аэропорт выехал помощник Чувашского транспортного прокурора. Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление авиакомпанией услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.